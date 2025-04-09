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00:21, 9 апреля 2025Силовые структуры

Появились подробности о доходах задержанного ректора российского госуниверситета

РИА: Задержанная ректор ПсковГУ Ильина в 2020 году задекларировала 15 млн рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Задержанная ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а в следующем году — 3,2 миллиона рублей и квартиру. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным деклараций, за 2019 год ректор госуниверситета заработала 2,7 миллиона рублей, а ее муж — 620 тысяч рублей. В собственности у Ильиной находилась иномарка Toyota RAV4, у супруга — Nissan TIIDA, а в пользовании — несколько квартир.

При этом в 2020 году задекларированный доход Ильиной превысил 15,1 миллиона рублей, доход ее мужа — 1,6 миллиона рублей. Агентство обратило внимание, что из пользования у супруга ректора пропала одна квартира.

В 2021 году доход Ильиной уменьшился в пять раз — до 3,2 миллиона рублей, однако в собственности у нее появилась квартира на 74,7 квадратных метра.

О задержании ректора госуниверситета стало известно во вторник, 8 апреля. По версии следствия, Ильина оформила трудоустройство в университете несуществующего сотрудника и таким образом присвоила около 10 миллионов рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее появились сведения о том, что в период с 2021 по 2023 год заработная плата Ильиной выросла более чем в два раза.

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