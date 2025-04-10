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16:26, 10 апреля 2025Путешествия

Летевший с роскошного курорта самолет дважды сел не в том месте

Летевший с Багамских островов самолет British Airways дважды сел не в том месте
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Самолет British Airways, летевший с роскошного курорта на Багамских островах, дважды сел не в том месте. Об этом сообщает издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Пассажирский Boeing 777-200 выполнял рейс из Нассау в Лондон, Великобритания, 9 апреля. Сначала борт совершил незапланированную посадку в городе Гандер на канадском острове Ньюфаундленд, потому что одному из пассажиров срочно потребовалась медицинская помощь.

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После приземления стало ясно, что рабочие часы экипажа истекут до прибытия в британскую столицу. Чтобы предотвратить долгую задержку 235 пассажиров в Канаде, авиакомпания решила доставить их в Кеблавик, Исландия.

Пока самолет выполнял перелет, British Airways отправила в аэропорт прибытия другой экипаж на самолете Airbus A321. Они сменили пилотов и бортпроводников и отправились в Лондон вместе с пассажирами.

Ранее в Великобритании сняли с рейса инвалида-колясочника. Ему отказали в посадке из-за того, что он не мог самостоятельно дойти до уборной.

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