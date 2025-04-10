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19:12, 10 апреля 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал Санкт-Петербург своим

Лукашенко: Я считаю, что Санкт-Петербург — это мой город
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает Санкт-Петербург своим городом из-за схожести его истории с республикой. Его слова передает БелТА.

«Что может сравниться с Ленинградом? Только Белоруссия. (...) После войны, когда надо было восстанавливать Белоруссию, к нам очень много приехало людей из Ленинграда. Специалистов, ученые приезжали из Ленинграда. Поэтому для меня Ленинград — когда я приезжаю, я считаю, что это мой город», — заявил Лукашенко.

По его словам, то, что Белоруссия пострадала больше всего во время Великой Отечественной войны, очень роднит ее с Северной столицей России.

Ранее Лукашенко во время инаугурационной речи назвал себя счастливым президентом Белоруссии. Инаугурация прошла во Дворце Независимости Белоруссии.

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