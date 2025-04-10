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15:18, 10 апреля 2025Спорт

Появились подробности об избиении футболиста руководителем команды в бане

Футболист Мухин не был знаком с избившим его руководителем «Динамо-Владивосток»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Антон Мухин

Антон Мухин. Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Футболист «Пари Нижнего Новгорода» Антон Мухин, выступающий на правах аренды за «Динамо-Владивосток», рассказал, что не был знаком с руководителем команды Эдуардом Сандлером, который избил его в бане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Сандлеру не понравилось, что 19-летний спортсмен не поздоровался с ним. После этого он нанес Мухину пять ударов по лицу.

Об избиении Мухина стало известно 9 апреля. В результате происшествия футболист попал в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

В «Пари НН» заявили, что уже разбираются в ситуации. Они пообещали оказать Мухину медицинское и юридическое содействие.

В 2016 году Сандлер был признан виновным в мошенничестве при получении выплат в баскетбольном клубе «Спартак-Приморье», которым он руководил. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

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