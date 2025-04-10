Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:53, 10 апреля 2025Ценности

Россияне получили возможность купить одежду Гоши Рубчинского

Дизайнер Гоша Рубчинский представил россиянам коллекцию одежды своего бренда
Мария Винар
Гоша Рубчинский

Гоша Рубчинский. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россияне получили возможность купить одежду дизайнера Гоши Рубчинского. Соответствующие товары появились на платформе «Яндекс Маркет».

В ассортименте марки представлены футболки, худи, лонгсливы, бомбер, брюки и рюкзак в белых, синих, голубых, черных и серых тонах. При этом на всех изделиях напечатаны имя и фамилия дизайнера. Стоимость вещей варьируется от 5,9 тысячи до 24,9 тысячи рублей.

Рубчинский, в свою очередь, подтвердил запуск продаж коллекции на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «Мы объявляем о начале новой главы для бренда "Гоша Рубчинский" — серии культурных событий и выпуске интро коллекции базовой одежды, которая воплощает обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с меняющимся миром», — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что Рубчинский разорвал сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом и покинул пост главного дизайнера марки Yeezy. Он поблагодарил команду за приобретенный опыт и сообщил, что через некоторое время расскажет о перезапуске собственного бренда в соцсетях.

    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме фразой «за гранью закона» отреагировали на демонстрацию тела подростка в Чечне

    Степаненко уехала из России после развода с Петросяном

    Израиль раскрыл детали переговоров с Турцией

    Россиянина задержали за совершенную 23 года назад расправу над отцом

    Трамп шокировал Белый дом

    Китай на фоне торговой войны с США закупился одним продуктом в Бразилии

    В России массово закрываются китайские автосалоны. Что с ними происходит?

    Флагманский iPhone подешевел в России

    Стала известна судьба переговоров Украины с США по недрам

    Россияне получили возможность купить одежду Гоши Рубчинского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше