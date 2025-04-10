Самолет совершил аварийную посадку из-за странного звука в грузовом отсеке

DM: Самолет Frontier совершил аварийную посадку из-за писка в грузовом отсеке

Самолет авиакомпании Frontier Airlines совершил аварийную посадку из-за странного звука. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 9 апреля, на борту лайнера, летевшего из Вашингтона в Атланту, штат Джорджия, США. После того как испуганные пассажиры услышали писк в грузовом отсеке, пилоты приняли решение посадить воздушное судно в международном аэропорту Даллеса в Вирджинии.

После приземления на борт поднялись полицейские с собаками для обыска грузового отсека. В Управлении аэропортов Вашингтона сообщили, что такие меры были приняты из предосторожности. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование.

Ранее десятки пассажиров рейса из Москвы в Дубай отказались лететь в место назначения из-за страшного звука из самолета. Boeing 767 принадлежал авиакомпании Utair.

