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13:10, 10 апреля 2025Путешествия

Самолет совершил аварийную посадку из-за странного звука в грузовом отсеке

DM: Самолет Frontier совершил аварийную посадку из-за писка в грузовом отсеке
Алина Черненко
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Самолет авиакомпании Frontier Airlines совершил аварийную посадку из-за странного звука. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 9 апреля, на борту лайнера, летевшего из Вашингтона в Атланту, штат Джорджия, США. После того как испуганные пассажиры услышали писк в грузовом отсеке, пилоты приняли решение посадить воздушное судно в международном аэропорту Даллеса в Вирджинии.

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После приземления на борт поднялись полицейские с собаками для обыска грузового отсека. В Управлении аэропортов Вашингтона сообщили, что такие меры были приняты из предосторожности. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование.

Ранее десятки пассажиров рейса из Москвы в Дубай отказались лететь в место назначения из-за страшного звука из самолета. Boeing 767 принадлежал авиакомпании Utair.

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