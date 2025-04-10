Символ потепления отношений между Россией и США родился в российском зоопарке

В ростовском зоопарке птенца белоголового орлана захотели назвать Трампом

В парке птиц «Малинки» в Ростовской области впервые вылупился птенец белоголового орлана. Это редкое событие для российских зоопарков назвали символом потепления отношений между Россией и США. Об этом заявила директор по развитию парка Элеонора Моргунова, передает РИА Новости.

Птенец появился на свет 7 апреля около полудня. Его родители — самка Лариса, прибывшая из Московского зоопарка в 2018 году, и самец Валера, которого привезли из зоопарка Алма-Аты в 2020-м. В прошлом году пара пыталась отложить яйца, но безуспешно.

«В парке птиц "Малинки" пара белоголовых орланов впервые стала родителями! Малышу буквально несколько дней. Считаем это символом потепления отношений между Россией и США и планируем назвать птенца Трамп или Мелания», — поделилась Моргунова.

Отмечается, что белоголовые орланы размножаются в неволе чрезвычайно редко. Эти птицы очень требовательны к условиям: важно, чтобы было достаточно пространства, спокойная обстановка и правильный микроклимат. Специалисты парка «Малинки» заранее подготовили подходящее гнездовье, обеспечили птиц свежим кормом и помогли с постройкой гнезда.

При этом, подчеркнули в зоопарке, в гнезде у пары орланов есть еще одно яйцо и, возможно, в скором времени на свет появится второй птенец.

Моргунова рассказала, что сейчас орланы активно охраняют свое потомство. Самка кормит малыша красной рыбой, грызунами и мясом. Птенец выглядит здоровым, хорошо ест и активно развивается.

Посетители зоопарка смогут увидеть подросшего орлана вживую уже этим летом.

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