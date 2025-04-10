Стало известно о смерти бойца СВО в день рождения

В Забайкалье сообщили о смерти участника СВО в день рождения

Участника специальной военной операции (СВО) не стало в зоне боевых действий в день его рождения. Об этом сообщает «Сибирское Агентство Новостей».

О мужчине известно, что он — ветеран органов внутренних дел. Он 20 лет проработал в полиции и оставил службу в звании прапорщика.

В зону СВО боец ушел в 2024 года, его не стало 19 марта. Солдат награжден орденом Мужества.

Ранее в Саратове простились с подполковником полиции, который не вернулся с СВО. Церемония прошла с воинскими почестями, на ней присутствовали родственники и бывшие коллеги военнослужащего.