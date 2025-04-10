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08:16, 10 апреля 2025Спорт

Тренер предупредила россиян об опасности фитнес-марафонов

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина предупредила россиян об опасности фитнес-марафонов. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Первой проблемой марафонов Бахтурина назвала нереалистичные ожидания от коллективного похудения. «Многие фитнес-марафоны предлагают быстрые результаты, которые могут быть опасными для здоровья. Резкое снижение веса может привести к метаболическим нарушениям, проблемам с кожей и даже гормональным сбоям», — заявила она, отметив, что важнее не скорость похудения, а стабильность результатов.

Вторая проблема — отсутствие персонализированного подхода. Эксперт подчеркнула, что каждый организм по-своему реагирует на нагрузку, поэтому одинаковые программы могут подойти не всем.

Еще одной проблемой Бахтурина назвала нехватку профессионального контроля в марафонах. «Их может проводить, например, спортсмен-любитель или даже просто стройный блогер. Это значит, что в самой программе могут быть ошибки в плане питания, тренировочном графике и других аспектах», — рассказала она.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский также раскрыл опасности фитнес-марафонов. По его словам, марафоны не самый лучший способ приучить себя регулярно заниматься.

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