«Атомфлот» сделает подарок проспавшему появление ледокола рыбаку

«Атомфлот» подарит фотоальбом рыбаку, который проспал проплывший рядом ледокол

Рыбаку, который проспал появление ледокола в нескольких десятках метров от его палатки, сделают подарок. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Атомфлота».

Пресс-служба «Атомфлота» опубликовала пост после разошедшегося во социальным сетям и пабликам ролика, в котором мужчины снимают идущий по Енисею ледокол и смеются над товарищем, который спит в палатке поблизости. Рыбака не разбудил шум многотонного судна, проплывшего рядом и ломающего лед. По словам одного из операторов, «лысый все проспал».

«У рыбаков на Енисее есть примета, что клев лучше там, где канал проложил атомный ледокол. Самые отчаянные стараются не упустить поклевку под шум надвигающегося атомохода. Рыбаку из синей палатки мы подарим фотоальбом, чтобы он узнал, кого пропустил во сне», — говорится в сообщении «Атомфлота». Мужчине предложили связаться с пресс-службой для получения подарка.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области сивучу, которого еще называют морским львом, очень хотелось есть, из-за чего он нагло залез к рыбакам. Ужин беспардонного гостя попал на видео.