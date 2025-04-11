Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:48, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Бородина назвала шоу Малышевой феноменом

Телеведущая Ксения Бородина назвала шоу Елены Малышевой «Жить здорово» феноменом
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина назвала шоу врача Елены Малышевой «Жить здорово» на Первом канале телевизионным феноменом. Об этом она рассказала на шоу «Натальная карта», запись которого доступна на платформе «VK Видео».

В беседе с Бородиной ведущий шоу Дмитрий Журавлев назвал «Дом-2» феноменом телевидения. По его словам, к таким можно отнести телешоу, которые идут в эфире продолжительное количество времени. Бородина не согласилась, что «Дом-2» — единственное шоу подобного рода, и назвала другие проекты, которые, по ее мнению, можно также назвать телевизионным феноменом.

«Давай загибать пальцы, поехали: "Поле Чудес", "Что? Где? Когда?", "КВН", потом Малышева, которая нас лечит, "Жить здорово"», — перечислила Бородина.

Ранее сообщалось, что Елена Малышева и анестезиолог Марк Гальперин назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале позу, которая помогает при боли в плече. По их словам, в таких случаях необходимо спать на здоровом боку и подкладывать подушку под больную руку.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом прокомментировал переговоры Уиткоффа с Путиным

    На российской фабрике во время проверки обнаружено более сотни нелегалов

    В Киеве захотели провести новое заседание в формате «Рамштайн» на Украине

    В российском городе застройщик дважды продал одну квартиру и поплатился

    Бородина назвала шоу Малышевой феноменом

    Босой жених Селены Гомес показал золотой педикюр на популярном шоу

    В России появится один из крупнейших в Европе центр отдыха и развлечений

    Морпехи США получат антидроновое оружие

    Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

    Долю международной помощи в бюджете Украины оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше