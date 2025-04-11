Бородина назвала шоу Малышевой феноменом

Телеведущая Ксения Бородина назвала шоу Елены Малышевой «Жить здорово» феноменом

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина назвала шоу врача Елены Малышевой «Жить здорово» на Первом канале телевизионным феноменом. Об этом она рассказала на шоу «Натальная карта», запись которого доступна на платформе «VK Видео».

В беседе с Бородиной ведущий шоу Дмитрий Журавлев назвал «Дом-2» феноменом телевидения. По его словам, к таким можно отнести телешоу, которые идут в эфире продолжительное количество времени. Бородина не согласилась, что «Дом-2» — единственное шоу подобного рода, и назвала другие проекты, которые, по ее мнению, можно также назвать телевизионным феноменом.

«Давай загибать пальцы, поехали: "Поле Чудес", "Что? Где? Когда?", "КВН", потом Малышева, которая нас лечит, "Жить здорово"», — перечислила Бородина.

Ранее сообщалось, что Елена Малышева и анестезиолог Марк Гальперин назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале позу, которая помогает при боли в плече. По их словам, в таких случаях необходимо спать на здоровом боку и подкладывать подушку под больную руку.