Губернатор сообщил о смерти россиянина из-за целенаправленного удара украинского БПЛА

Гладков сообщил о смерти мужчины из-за удара БПЛА по грузовику под Белгородом

В селе Мешковое Белгородской области атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к смерти мирного жителя. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон целенаправленно ударил по грузовику. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. «Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами», — написал Гладков.

Днем ранее Гладков сообщил, что украинский беспилотник повредил легковую машину на территории сельхозпредприятия в приграничном селе Илек-Кошары. Кроме того, в хуторе Рябики дрон повредил два трактора и ангар на территории другого сельскохозяйственного объекта.

До этого БПЛА сбросил взрывчатку на автомобиль с водителем внутри на участке белгородской автодороги Стригуны — Новоалександровка. Владелец машины получил минно-взрывную травму.