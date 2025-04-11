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15:58, 11 апреля 2025Россия

Губернатор сообщил о смерти россиянина из-за целенаправленного удара украинского БПЛА

Гладков сообщил о смерти мужчины из-за удара БПЛА по грузовику под Белгородом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В селе Мешковое Белгородской области атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к смерти мирного жителя. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон целенаправленно ударил по грузовику. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. «Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами», — написал Гладков.

Днем ранее Гладков сообщил, что украинский беспилотник повредил легковую машину на территории сельхозпредприятия в приграничном селе Илек-Кошары. Кроме того, в хуторе Рябики дрон повредил два трактора и ангар на территории другого сельскохозяйственного объекта.

До этого БПЛА сбросил взрывчатку на автомобиль с водителем внутри на участке белгородской автодороги Стригуны — Новоалександровка. Владелец машины получил минно-взрывную травму.

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