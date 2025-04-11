Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст России внес в реестр иноагентов журналистку Дарью Счастливую

Минюст России пополнил реестр иноагентов, включив в него журналистку Дарью Счастливую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Счастливая распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Кроме того, отмечается, что журналистка выступала против спецоперации на Украине и призывала к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Помимо этого, как рассказали в ведомстве, Счастливая принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

В список иноагентов также внесли бывшего главу МИД России Андрея Козырева, правозащитницу Анну Каретникову, литературного критика Николая Эппле и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции».

Ранее стало известно, что Минюст проверит основания для признания телеведущего Ивана Урганта иноагентом. С просьбой провести проверку в отношении шоумена в ведомство обратился депутат Госдумы Николай Новичков.