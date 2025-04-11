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20:55, 11 апреля 2025Силовые структуры

На российской фабрике во время проверки обнаружено более сотни нелегалов

В Подмосковье на фабрике нашли более сотни нелегалов во время проверки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В подмосковном Реутове на фабрике во время проверки силовики обнаружили более сотни нелегалов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, правоохранители организовали проверку на одной из реутовских фабрик. Увидев полицейских, мигранты спешно покинули свои жилища, расположенные в самом здании предприятия, и попытались сбежать. Отмечается, что среди них были и те, у кого документы были в порядке. В результате проверки более чем ста нелегалам грозит депортация. Они рассказали, что недавно приехали в Россию и пока не успели оформить патент. Кроме того, во время проверки полицейские обнаружили 30 человек с российскими паспортами, которые не встали на воинский учет. Они получили повестки в военкомат.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанут участники преступного сообщества, легализовавшие в России свыше 150 тысяч иностранцев.

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