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14:55, 11 апреля 2025Экономика

Одна страна захотела сблизиться с Евросоюзом из-за тарифов Трампа

FT: Швейцария захотела сблизиться с Евросоюзом из-за тарифов Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Власти Швейцарии захотели сблизиться с Евросоюзом из-за тарифов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает FT.

Президент европейской страны Карин Келлер-Зуттер впервые примет участие в неформальной встрече министров финансов ЕС в Варшаве. Она намерена «стабилизировать и углубить отношения с ЕС».

В начале апреля Трамп установил более чем для 180 стран и территорий импортные пошлины в размере 10-50 процентов. Для Швейцарии их ставка составила 31 процент. Как отмечают источники, в Берне были «шокированы» высокими пошлинами, поскольку экономика страны традиционно ориентирована на экспорт.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен считает, что лучшим решением в торговле между США и Евросоюзом стало бы взаимное обнуление пошлин, а не торговая война. По ее словам, любые тарифы только повредят бизнесу и потребителям из-за роста цен, а кроме того, производителям и поставщикам нужны предсказуемые условия торговли. После недавнего решения Трампа сделать 90-дневную паузу в действии тарифов она пообещала временно отменить возможные контрмеры против США.

Несмотря на то, что Брюссель предпочел бы договориться в США и заключить полностью сбалансированное соглашение, на всякий случай он продолжает работать над широким спектром ответных мер. Одним из них может стать дополнительные налоги для американских технологических компаний. Речь идет о налогах на доходы от цифровой рекламы, от чего, в частности, пострадают такие бигтехи, как Google и Meta (в России признана экстремистской и запрещена).

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