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15:16, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Положительный эффект от присутствия западных миротворцев на Украине опровергли

Заявления о положительном эффекте от западных миротворцев на Украине опровергли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

На Украине продолжается обсуждение вопрос о размещении европейских миротворцев. В Киеве считают, что их присутствие якобы ускорит урегулирование российско-украинского конфликта, а также «предотвратит повторную агрессию России». Об этом 10 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и на заместителя главы офиса украинского лидера Павла Палису.

Россия не раз заявляла, что отправка западных миротворческих сил в зону специальной военной операции (СВО) обернется эскалацией ситуации.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 20 марта отметила, что ввод на Украину миротворцев на практике будет означать иностранную военную интервенцию с целью дальнейшей эскалации конфликта. Это, по ее словам, может существенно повысить риск прямого боестолкновения Североатлантического альянса с Россией.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров называл идеи европейских лидеров о введении миротворческого контингента на Украину наглостью. По его словам, план введения миротворцев на Украину — это продолжение науськивания киевского режима на войну против России.

При этом в России уточняли, что миротворцы из нейтральных стран могли бы присутствовать на Украине, но только после подписания мирного договора. Об этом говорил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Сообщение газеты Politico об обсуждении в Киеве присутствия европейских миротворцев на Украине получило широкое распространение в СМИ. Так, о нем написали и «Лента.ру», и РБК, и «Ведомости».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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