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12:08, 11 апреля 2025Путешествия

Появились подробности об освобожденных из тюрьмы Туниса россиянах спустя пять месяцев

UniversNews: 11 задержанных в Тунисе россиян не имели террористических намерений
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ammar Awad / Reuters

Надзорные ведомства Туниса не нашли доказательств того, что 11 российских туристов, заключенных в тюрьму, имели террористические намерения. Подробности дела появились у UniversNews.

Известно, что соотечественников освободили спустя пять месяцев. Дело передано в суд первой инстанции Кассерина.

Группу российских туристов задержали в Тунисе в декабре 2024 года. Они должны были вместе поехать в селение Кассерин рядом с границей с Алжиром, чтобы посмотреть на античную архитектуру, однако перестали выходить на связь.

Позже выяснилось, что россияне близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе принадлежащим Минобороны республики.

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