Раскрыты подробности об освобожденных в Тунисе россиянах

РИА Новости: Освобожденные в Тунисе 11 россиян покинут страну в пятницу

Освобожденные в Тунисе 11 россиян покинут страну в пятницу. Подробности о судьбе соотечественников раскрыли РИА Новости в российском посольстве в этом африканском государстве.

В дипведомстве пояснили, что консульские сотрудники оказали содействие в оформлении необходимых документов. Россияне будут уезжать из Туниса двумя группами. В посольстве также рассказали, что после освобождения соотечественники находятся в приподнятом настроении.

Российских туристов задержали в Тунисе в декабре 2024 года. Они должны были вместе поехать в селение Кассерин рядом с границей с Алжиром, чтобы посмотреть на античную архитектуру, однако перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что путешественники близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры» страны.