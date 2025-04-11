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18:01, 11 апреля 2025Путешествия

Российский комик описал полет с популярной авиакомпанией фразой «не было жопы по прилете»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: YouTube

Популярный российский стендап-комик и блогер Дмитрий Коваль провел полет с авиакомпанией Turkish Airlines и описал этот опыт фразой «у меня не было жопы по прилете». Об этом он рассказал в подкасте на своем YouTube-канале.

Блогер отметил, что часто слышал от друзей плохие отзывы о турецком перевозчике и старался избегать его рейсов. К примеру, его знакомые жаловались на отмены перелетов, потерю багажа и прочие неприятности. Однако когда Ковалю нужно было вылететь из Майами, единственным вариантом оказался именно Turkish Airlines.

«Оказалось, что почему-то сиденья — это чисто табуретка. У меня не было жопы по прилете. У меня от жопы не осталось вообще ничего», — заключил комик.

Ранее Коваль признался, что за границей он часто сталкивается с необъяснимой сильной тревогой. Он отметил, что за последний год побывал в трех разных странах и каждый раз по приезде туда некоторое время испытывал неприятные ощущения.

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