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11:32, 11 апреля 2025Спорт

Сборную России допустили до командного чемпионата Европы-2025 по дзюдо

Россию допустили до командного чемпионата Европы-2025 по дзюдо в Черногории
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Европейский союз дзюдо (EJU) допустил сборную России до участия в командном чемпионате Европы 2025 года по дзюдо в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

«Наша главная задача — выступать на международных соревнованиях в полноценном формате, как мы это всегда делали раньше: с флагом, с гимном, в команде. И мы постепенно ее выполняем», — заявил президент ФДР Сергей Соловейчик.

Командный чемпионат Европы пройдет 27 апреля в Подгорице (Черногория). На турнире выступят и мужчины, и женщины.

Летом 2024 года российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде в Париже. Причиной стали условия допуска от Международного олимпийского комитета.

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