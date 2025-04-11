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12:31, 11 апреля 2025Экономика

Уходящий из России банк разблокировал часть замороженных активов россиян

РБК: Российские клиенты Ситибанка получают выплаты от заблокированных активов
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Клиенты брокерского подразделения российского Ситибанка, подконтрольного американской Citigroup, начали получать денежные выплаты от заблокированных купонов, дивиденды и погашения по облигациям, проводящиеся без лицензии Euroclear. Об этом со ссылкой на инвесткомпанию WealthIQ и юрфирму BGP Litigation сообщает РБК.

Согласно данным, которые приводятся в публикации, переводы стали приходить 9 апреля в тех валютах, в которых они должны были быть произведены изначально, причем некоторые клиенты уже получили все денежные средства.

Как объясняют юристы, неожиданная разблокировка замороженных в Euroclear средств для тех, у кого нет лицензии депозитария, может быть связана со сворачиванием деятельности уходящего из России Ситибанка — сам он не находится под санкциями ЕС и имеет прямой счет в Euroclear, на фоне чего в цепочке между частным инвестором и бельгийским депозитарием отсутствуют подсанкционные лица.

О том, что Citigroup свернет розничный бизнес в России, стало известно еще два с половиной года назад. В октябре 2022-го Ситибанк продал «Уралсибу» свой портфель потребительских кредитов, в 2023-м демонтировал банкоматы. В феврале текущего года выяснилось, что кредитная организация простит долги по проблемным кредитам, которые не удалось продать рыночным игрокам.

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