Овечкину подарили козленка в честь рекорда

Бэкстрем подарил Овечкину живого козленка в честь снайперского рекорда НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Никлас Бекстрем подарил капитану команды Александру Овечкину живого козленка. Об этом сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

Бекстрем вручил подарок в ходе торжественной церемонии в Вашингтоне. «А теперь мы представляем тебе этого козла», — заявил форвард, который отдал на Овечкина наибольшее количество результативных передач. Помимо белого козленка, на мероприятии был черный, которого россиянин покормил из бутылочки.

В английском языке козел — это goat. Также существует идентичная аббревиатура GOAT (Greatest оf All Time), означающая «величайший на все времена».

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).