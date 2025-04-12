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09:26, 12 апреля 2025Спорт

Овечкину подарили козленка в честь рекорда

Бэкстрем подарил Овечкину живого козленка в честь снайперского рекорда НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wass / AP

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Никлас Бекстрем подарил капитану команды Александру Овечкину живого козленка. Об этом сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

Бекстрем вручил подарок в ходе торжественной церемонии в Вашингтоне. «А теперь мы представляем тебе этого козла», — заявил форвард, который отдал на Овечкина наибольшее количество результативных передач. Помимо белого козленка, на мероприятии был черный, которого россиянин покормил из бутылочки.

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В английском языке козел — это goat. Также существует идентичная аббревиатура GOAT (Greatest оf All Time), означающая «величайший на все времена».

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).

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