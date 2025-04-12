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08:12, 12 апреля 2025Мир

Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Омане

Flightradar: Самолет Уиткоффа, предположительно, приземлился в Омане

Фото: Pixabay

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, предположительно, приземлился в Омане, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Борт Gulfstream G650ER, на котором, вероятно, передвигается американский чиновник, сел в оманском аэропорту в 05:42 по московскому времени.

Этот самолет вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в 22:59 пятницы, по завершении встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча российского лидера и спецпосланника Трампа завершилась вечером 11 апреля, она длилась 4,5 часа. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине, сообщили в Кремле.

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