В махачкалинском «Динамо» объяснили ситуацию с бегущим за клубным автобусом вратарем

Директор «Динамо Махачкала» Газизов: Магомедов остался на стадионе из-за WADA

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов объяснил ситуацию с забытым на московском стадионе после победы над «Спартаком» вратаре Тимуре Магомедове. Его цитирует «Чемпионат».

По словам Газизова, ничего не случилось, а Магомедов остался на стадионе вместе с Гамидом Агаларовым и Сосланом Кагермазовым из-за приезда представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Магомедов уехал с ними потом на минивэне. Думаю, мы это обыграли красиво», — заявил он.

Вечером 11 апреля появилось видео, на котором Магомедов бежал за отъезжающим клубным автобусом. За ним следом бежали зрители.

Махачкалинское «Динамо» в гостях победило «Спартак» со счетом 2:1 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Магомедов был признан лучшим игроком встречи.

