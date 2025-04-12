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13:02, 12 апреля 2025Спорт

В махачкалинском «Динамо» объяснили ситуацию с бегущим за клубным автобусом вратарем

Директор «Динамо Махачкала» Газизов: Магомедов остался на стадионе из-за WADA
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Тимур Магомедов

Тимур Магомедов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов объяснил ситуацию с забытым на московском стадионе после победы над «Спартаком» вратаре Тимуре Магомедове. Его цитирует «Чемпионат».

По словам Газизова, ничего не случилось, а Магомедов остался на стадионе вместе с Гамидом Агаларовым и Сосланом Кагермазовым из-за приезда представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Магомедов уехал с ними потом на минивэне. Думаю, мы это обыграли красиво», — заявил он.

Вечером 11 апреля появилось видео, на котором Магомедов бежал за отъезжающим клубным автобусом. За ним следом бежали зрители.

Махачкалинское «Динамо» в гостях победило «Спартак» со счетом 2:1 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Магомедов был признан лучшим игроком встречи.

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