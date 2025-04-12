В МИД ответили на заявления о воюющих на СВО китайцах

Замглавы МИД Руденко: Граждане Китая не воюют на Украине

Граждане Китая не принимают участия в спецоперации (СВО) на Украине на стороне Вооруженных сил (ВС) России. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Это полная неправда, мягко говоря. Китай занимает весьма взвешенную и сбалансированную позицию по урегулированию на Украине, и мы благодарны нашим друзьям за это», — сказал дипломат.

О воюющих на Украине китайцах прежде заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, двух китайцев взяли в плен в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. «Очень надеемся, что и китайская сторона тоже отреагирует», — сказал он.

Вскоре после произошедшего МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая Ма Шэнконя.