Воевода: сбитый украинский истребитель F-16 пытался увернуться от ракет

Сбитый истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался увернуться от ракет и спастись. Об этом со ссылкой на очевидцев из Сумской области сообщает блогер и военный летчик ВС РФ Алексей Воевода.

До поражения F-16 пытался увернуться от ракет. Средства ПВО выпустили по истребителю три снаряда, и он сумел увернуться только от двух из них.

Как стало известно, не выжившему во время боевого вылета летчику Военно-воздушных сил Украины Павлу Иванову было 26 лет, и он трижды был награжден орденами. С начала СВО он летал на Су-25, затем прошел обучение по управлению американскими истребителями F-16.

Первоначально в крушении истребителя заподозрили собственную систему ПВО: на переданных Киеву истребителях отсутствует система распознавания «свой — чужой». В связи с этим на Украине пообещали, что расследование инцидента проведет специальная комиссия.

Позднее уничтожение украинского самолета подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он запросил доклады военных по этой боевой ситуации и пообещал установить все обстоятельства.

