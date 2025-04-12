Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:30, 12 апреля 2025Бывший СССР

В Сумской области рассказали о попытках спасения сбитого украинского F-16

Воевода: сбитый украинский истребитель F-16 пытался увернуться от ракет
Вячеслав Агапов

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Сбитый истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался увернуться от ракет и спастись. Об этом со ссылкой на очевидцев из Сумской области сообщает блогер и военный летчик ВС РФ Алексей Воевода.

До поражения F-16 пытался увернуться от ракет. Средства ПВО выпустили по истребителю три снаряда, и он сумел увернуться только от двух из них.

Как стало известно, не выжившему во время боевого вылета летчику Военно-воздушных сил Украины Павлу Иванову было 26 лет, и он трижды был награжден орденами. С начала СВО он летал на Су-25, затем прошел обучение по управлению американскими истребителями F-16.

Первоначально в крушении истребителя заподозрили собственную систему ПВО: на переданных Киеву истребителях отсутствует система распознавания «свой — чужой». В связи с этим на Украине пообещали, что расследование инцидента проведет специальная комиссия.

Позднее уничтожение украинского самолета подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он запросил доклады военных по этой боевой ситуации и пообещал установить все обстоятельства.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил действие санкций против России

    Молдавского оппозиционера задержали после поездки в Москву

    В Госдуме поддержали идею запрета телешоу «Мама в 16»

    Худым китайцам рекомендовали не выходить на улицу

    Армия России вошла в окрестности курского села Горналь

    Блогерша назвала странные для россиян привычки жителей Турции

    В Сумской области рассказали о попытках спасения сбитого украинского F-16

    В работе WhatsApp в России произошел сбой

    Экс-футболиста Алиева задержали в Киеве

    Сотни россиян застряли в Таиланде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше