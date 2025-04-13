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12:58, 13 апреля 2025Спорт

Бывший игрок сборной России Смертин пробежал 252-километровый марафон в возрасте 49 лет

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин пробежал 252-километровый марафон
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алексей Смертин

Алексей Смертин . Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин пробежал 252-километровый ультрамарафон Marathon des Sable по Сахаре. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Соревнования проходили в течение шести дней. 49-летний россиянин преодолел дистанцию за 33 часа, 47 минут и 10 секунд. Это позволило ему занять 118-е место в общем зачете.

Помимо Смертина, в забеге участвовало еще 11 россиян. Лучшим из них стал Александр Башарин, который преодолел дистанцию за 28 часов 55 минут 54 секунды, став 33-м в общем зачете.

Смертин в течение карьеры выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», французский «Бордо», а также английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». За сборную России Смертин провел 55 матчей.

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