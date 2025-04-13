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17:58, 13 апреля 2025Культура

Для Лувра приобрели принадлежавшую Николаю II православную икону

Ассоциация Amis du Louvre приобрела для Лувра икону, принадлежавшую Николаю II
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Société des Amis du Louvre

Ассоциация Société des Amis du Louvre приобрела для французского Лувра икону Михаила Евлампиевича Перхина, принадлежавшую последнему русскому императору Николаю II. Об этом сказано на сайте музея.

«Это приобретение сделано на нью-йоркском рынке у знаменитой галереи "Старая Русса" за 2,2 миллиона евро. (...) Знаковое произведение, шедевр русского иконописного искусства XIX века, поступает в Лувр», — указано в сообщении.

Как отмечено в публикации, икона выполнена из карельской березы, заключена в оправу из серебра и украшена изумрудами, рубинами, сапфирами и жемчугом. Она была подарена в 1895 году Николаю II в честь рождения первого ребенка — великой княгини Ольги.

Ранее директор Лувра Лоранс де Кар сообщила, что для прохода в отдельный зал с картиной «Джоконда» Леонардо да Винчи потребуется отдельный билет. Де Кар также сообщила, что «Джоконду», скорее всего, будут выставлять в Квадратном дворе Луврского дворца.

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