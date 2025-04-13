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04:35, 13 апреля 2025Мир

«Рок-звезда от дипломатии». Выступление Лаврова на форуме в Турции вызвало огромный ажиотаж

РИА Новости: Выступление Лаврова на форуме в Турции вызвало огромный ажиотаж
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Выступление главы российского МИД Сергея Лаврова вызвало огромный ажиотаж на дипломатическом форуме в Анталье. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Журналист отметил, что на выступление главы российского дипведомства не смогли попасть все желающие. Те, кто хотел послушать Лаврова, начали собираться в выделенном зале конгресс-центра за 30 минут до начала пресс-конференции. Вскоре в помещении не осталось свободных стульев и места для стоявших зрителей. С этого момента желающих перестала пускать в зал охрана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале отметила, что люди стояли в несколько рядов, сидели на полу, желая поприсутствовать лично на выступлении.

На Анталийском форуме Сергея Лаврова назвали дипломатической рок-звездой. Что творится в зале — не передать ни словами, ни фотографиями. Логичный результат провалившейся «изоляции»

Мария Захарова официальный представитель МИД России

Лавров прибыл в Турцию 11 апреля. В рамках Анталийского форума он встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, министром иностранных дел Судана Али Юсеф Шарифом и главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

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Лавров оценил титул дипломатической рок-звезды

Лавров одобрил сравнение дипломатов с рок-звездами. Таким образом министр ответил на просьбу рассказать, как он относится к титулу «рок-звезды от дипломатии». По словам ведущего, глава российского МИД является самым популярным участником форума после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Я думаю, что если есть главы государств, которые являются настоящими рок-звездами, то ничего нет плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть

Сергей Лавров глава МИД России

На форуме Лавров высказался о конфликте на Украине

В ходе выступления глава российского МИД отметил, что президент США Дональд Трамп понимает суть украинского конфликта лучше, чем европейские лидеры.

Трамп, похоже, намного лучше понимает суть происходящего [на Украине], чем любой европейский лидер

Сергей Лавровглава МИД России

По словам Лаврова, США признают необходимость решения территориальных вопросов в контексте долгосрочного урегулирования конфликта. Он также отметил, что Трамп стал «чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой».

Министр считает, что евро-атлантическое сообщество сосредоточило все усилия на подготовке к новой войне. По его словам, во главе этого процесса стоят Германия, Франция и Великобритания.

Европейский союз намерен защищать режим на Украине, рассматривая возможность отправки своих миротворцев и игнорируя нарушения прав человека властями страны, подчеркнул Лавров.

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Глава МИД дал оценку действиям НАТО

Глава МИД РФ заявил, что Североатлантический альянс является крупнейшим врагом самому себе. Он добавил, что главными врагами блока также являются «те, кто пытались использовать его ради доминирования вопреки собственным обещаниям».

Лавров отметил, что СССР, а затем Россия не закрепили в письменном виде отказ НАТО от расширения на восток в связи со старой традицией заключать сделки устно.

В российской истории с 17-18-х веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили «честное слово» и никогда его не нарушали

Сергей Лавров глава МИД России

Он добавил, что бывшее руководство НАТО не знало о подобных традициях. По словам министра, Североатлантический альянс «вообще следовало распустить» после того, как прекратили существование Советский Союз и Организация Варшавского договора.

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