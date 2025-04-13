Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:46, 13 апреля 2025Путешествия

Российская стюардесса показала разгромленный мигрантами самолет

Российская стюардесса опубликовала видео разгромленного мигрантами самолета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Бывшая российская бортпроводница опубликовала видео, на котором запечатлен самолет, разгромленный депортированными из Европы мигрантами. На кадры обратило внимание издание Baza.

На видео заметны разбитые иллюминаторы, вырванный унитаз, поврежденные кресла и панель бортпроводников. Бывшая стюардесса уточнила, что это чартерный рейс из Европы в Африку, подробности и название авиакомпании она не раскрыла, однако добавила, что в данный момент судится с ней.

Автор видео также рассказала, что произошедший инцидент ранее не освещался в СМИ.

Ранее сообщалось, что пассажир авиакомпании American Airlines разозлился из-за того, что не получил желаемую еду в самолете, и устроил дебош.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили сбор военных в месте удара ВС России в Сумах

    Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ над Брянской и Курской областями

    Пробравшиеся в тыл ВСУ у Суджи российские бойцы раскрыли детали операции «Поток»

    Опубликовано видео с жалобами командира ВСУ на мобилизованных

    Трамп пошутил над Байденом

    Панарин обратился с просьбой к ФНС из-за долга

    Стало известно о грозящем экс-замминистра обороны Иванову новом уголовном деле

    Российская стюардесса показала разгромленный мигрантами самолет

    Пентагон оценил работу спецпосланника Трампа в переговорах с Ираном

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике в рекламе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше