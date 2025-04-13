Российская стюардесса показала разгромленный мигрантами самолет

Российская стюардесса опубликовала видео разгромленного мигрантами самолета

Бывшая российская бортпроводница опубликовала видео, на котором запечатлен самолет, разгромленный депортированными из Европы мигрантами. На кадры обратило внимание издание Baza.

На видео заметны разбитые иллюминаторы, вырванный унитаз, поврежденные кресла и панель бортпроводников. Бывшая стюардесса уточнила, что это чартерный рейс из Европы в Африку, подробности и название авиакомпании она не раскрыла, однако добавила, что в данный момент судится с ней.

Автор видео также рассказала, что произошедший инцидент ранее не освещался в СМИ.

Ранее сообщалось, что пассажир авиакомпании American Airlines разозлился из-за того, что не получил желаемую еду в самолете, и устроил дебош.