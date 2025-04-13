Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:39, 13 апреля 2025Россия

Система ПВО сбила БПЛА в четырех районах Ростовской области

Врио губернатора Слюсарь: Система ПВО сбила БПЛА в 4 районах Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области.

Ранее Минобороны сообщило, что система ПВО сбила БПЛА в Брянской области. Попытка атаки была предпринята 12 апреля в 21:10 по московскому времени.

    Обсудить
    Последние новости

    «Рок-звезда от дипломатии». Выступление Лаврова на форуме в Турции вызвало огромный ажиотаж

    Фанаты Цоя ответили на порчу стены на Арбате перформансом

    МЧС прокомментировало пожар на электроподстанции в Оренбурге

    Россиян предупредили о штрафах за повреждение вербы

    Стилист назвала тренды весны 2025 года

    Система ПВО сбила БПЛА в четырех районах Ростовской области

    Российские военные уничтожили иностранных наемников в Харьковской области

    Россиянам назвали способы не попадаться на уловки маркетологов

    ВСУ бросили все свои силы на удержание одного села в Курской области

    Трамп раскрыл размер ежедневных доходов от новых пошлин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше