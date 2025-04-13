Система ПВО сбила БПЛА в четырех районах Ростовской области

Врио губернатора Слюсарь: Система ПВО сбила БПЛА в 4 районах Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области.

Ранее Минобороны сообщило, что система ПВО сбила БПЛА в Брянской области. Попытка атаки была предпринята 12 апреля в 21:10 по московскому времени.

