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Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
10:49, 13 апреля 2025Спорт

Тренер «Вашингтона» назвал сроки возвращения Овечкина на лед

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин вернется на лед в матче с «Коламбусом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери назвал сроки возвращение российского форварда команды Александра Овечкина на лед. Его слова приводит сайт столичного клуба.

Специалист отметил, что это должно произойти в ближайшей игре с «Коламбус Блю Джекетс». Она пройдет в ночь на понедельник, 14 апреля. «По остальному составу мы еще посмотрим перед игрой», — заявил Карбери.

Ранее «Вашингтон» потерпел крупнейшее поражение в текущем сезоне от «Коламбуса» (0:7). Овечкин не принимал участия в игре из-за усталости.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ. 39-летний россиянин забросил 42 шайбы и сделал 28 результативных передач.

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