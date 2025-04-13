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09:16, 13 апреля 2025Спорт

Волкановски вернул себе чемпионский титул в UFC

Алекс Волкановски победил Диего Лопеса и вернул себе чемпионский титул в UFC
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lynne Sladky / AP

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Алекс Волкановски вернул себе титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На турнире UFC 314, прошедшем в Майами (штат Флорида, США), спортсмен в титульном бою победил бразильца Диего Лопеса. Соперники провели в октагоне все пять раундов, судьи единогласным решением отдали победу Волкановски.

Волкановски был обладателем чемпионского пояса с декабря 2019-го по февраль 2024-го. Он уступил титул испанцу Илие Топурии, который позднее отказался от пояса и перешел в легкий вес.

Ранее на турнире UFC 314 бой провел луганский боец смешанных единоборств Никита Крылов. Он проиграл нокаутом американцу Доминику Рейесу в первом раунде.

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