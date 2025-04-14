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02:00, 14 апреля 2025Забота о себе

50-летние свингеры раскрыли предпочтения в сексе соседке и столкнулись с последствиями

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пара 50-летних свингеров рассказала сексологу Трейси Кокс, с какими последствиями они столкнулись, когда раскрыли свои предпочтения в сексе соседке. Их историю опубликовало издание Daily Mail.

Представившиеся как Адам и Кристина британцы сообщили, что для них обмен партнерами стал лучшим способом сохранить интерес друг к другу в постели после многих лет отношений. По этой причине они более 10 лет посещают одни и те же свингер-клубы.

Супруги признались, что сначала не слишком скрывали свои сексуальные предпочтения, но на горьком опыте убедились, что излишняя откровенность может быть опасна. По словам Адама, несколько лет назад они познакомились с одной семейной парой, проживавшей по соседству. «Они знали, что мы свингеры, и это все, о чем они хотели с нами говорить. Однажды вечером мы все напились, и соседка заявила, что хотела бы поцеловать другую женщину. Моя жена воспользовалась случаем, подошла и поцеловала ее, и мы немного поразвлеклись минут 10, прежде чем женщина внезапно струсила», — вспоминает он.

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Адам добавил, что соседка собралась и быстро ушла. Однако на следующий день позвонил муж женщины и заявил, что та расстроена произошедшим и что они больше не хотят общаться. Однако, по словам свингера, хуже всего было то, что соседка рассказала обо всем своей проживавшей неподалеку подруге, а та поделилась этой информацией со всеми знакомыми. «В конце концов вся улица узнала, что мы свингеры, и перестала с нами разговаривать. Стало так неуютно, что нам пришлось переехать. Теперь наш девиз — никогда не приближаться ни к кому за пределами клуба и никому ничего не рассказывать», — заключил он.

Ранее мужчины с форума Reddit вспомнили о самых странных секс-просьбах женщин. По их словам, фетиш на «золотой дождь» оказался довольно распространенной женской эротической фантазией.

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