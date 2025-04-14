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01:09, 14 апреля 2025Мир

Постпред России в Вене заявил о деиндустриализации Европы

Постпред Ульянов: Ситуация с British Steel говорит о деиндустриализации Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Ситуация со сталелитейной компанией British Steel, которой грозило закрытие из-за финансовых затруднений, говорит о деиндустриализации Европы, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, для преодоления проблемы Лондону необходимо обновление не только экономической, но и геостратегической политики.

«На самом деле британская ситуация — это частное проявление деиндустриализации Европы», — подчеркнул постпред.

Ранее издание Financial Times (FT) писало, что компания British Steel может закрыть два предприятия в городе Сканторп уже в июне текущего года, что, как ожидается, приведет к увольнению более 2 тысяч сотрудников из работающих в компании 4,5 тысячи.

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