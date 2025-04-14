Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:29, 14 апреля 2025Наука и техника

Раскрыта причина падения Римской империи

Geology: Климатические изменения могли ускорить падение Римской империи
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Julian Elliott Photography / Getty Images

Климатические изменения могли сыграть решающую роль в падении Римской империи. Новое исследование, опубликованное в журнале Geology, показало: так называемый «малый ледниковый период поздней античности» (LALIA), начавшийся около 540 года нашей эры, был гораздо суровее, чем считалось ранее.

Международная команда ученых обнаружила на побережье Исландии геологические доказательства того, что в этот период айсберги переносили крупные каменные глыбы с Гренландии, что является признаком необычайного похолодания в Северной Атлантике.

LALIA был вызван пеплом от трех огромных извержений вулканов, которые блокировали солнечный свет. Период похолодания длился от 200 до 300 лет и спровоцировал массовые миграции по всей Европе, которые, по мнению ученых, могли изменить и дестабилизировать Римскую империю.

«Температура по Европе упала примерно на 1–2 градуса Цельсия. Это вызвало неурожаи, рост цен на продукты и, в конечном итоге, голод и эпидемии», — пояснил соавтор исследования профессор Томас Гернон из Университета Саутгемптона.

Хотя формально Восточная Римская империя прекратила существование лишь в 1453 году, исследователи считают, что климатические потрясения положили начало долгому периоду ее структурного упадка.

«Мы не говорим, что климат был единственной причиной, но теперь ясно, что похолодание сыграло гораздо большую роль, чем предполагалось. Это было не просто фоном, а фактором, способным изменить ход истории», — отмечает автор исследования.

    Обсудить
    Последние новости

    Суд ликвидировал Фонд Ройзмана

    Недавно открытая пасхальная комета попала в объектив российского фотографа

    Пенсионерка шлепнула внучку тапком и оказалась за решеткой

    Взрыв произошел возле церкви в Москве

    Страна НАТО выступила против поставок оружия на Украину

    Устранение боевика ВСУ назвали ответом на обстрелы приграничья России

    Названы задачи китайского J-36

    Крупнейшие покупатели российской нефти снизили ее закупки

    Стала известна дата избрания нового канцлера Германии

    В сети испугались за здоровье Скриптонита из-за его внешности на новом фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше