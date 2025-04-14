«Ротор» прокомментировал смерть 16-летнего воспитанника команды

«Ротор»: У 16-летнего футболиста Максима Семенова не было проблем со здоровьем

Волгоградская футбольная школа «Ротор» прокомментировала смерть 16-летнего воспитанника команды Максима Семенова. Об этом сообщает РИА Новости.

В «Роторе» заявили, что футболист проходил углубленное медицинское обследование, отметив, что проблем со здоровьем у него не было. Они подчеркнули, что Семенов умер не на футбольном поле и не на тренировке. «Большой шок для всех нас, кто знал Максима», — добавили в команде.

О смерти Семенова стало известно ранее 14 апреля. По информации Telegram-канала Shot, вернувшись домой, спортсмен сел играть в компьютер, однако почувствовал недомогание. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти футболиста.

Семенов был воспитанником спортшколы «Ротор». Недавно он дебютировал в Южной лиге по футболу, выйдя на поле в матче против команды «Каустик».