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19:35, 14 апреля 2025Наука и техника

В России оценили опасность 200-килограммового дрона ВСУ

Генерал Липовой: 200-килограммовые дроны ВСУ видны на российских радарах
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Дроны весом 200 килограммов, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), можно обнаружить и уничтожить. Опасность беспилотников оценил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.

«Такие дроны сбивать не тяжело, потому что они идут с заданной характеристикой по заданной траектории, которая легко вычисляется. Они попадают на радары наших средств ПВО. Вопрос только, чем их можно уничтожить, потому что это беспилотники еще третьего поколения», — сказал он.

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Ранее в апреле военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что найденный в Курской области дрон сбился с курса.

В том же месяце появились кадры, демонстрирующие упавший дрон ВСУ в Курской области. Боевая часть беспилотника не сработала.

В марте военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что дальность полета украинских дронов «Лютый», PD-2 и «Рубака» составляет около 800 километров.

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