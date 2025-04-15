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00:05, 16 апреля 2025Спорт

ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ПСЖ победил «Астон Виллу» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ответная встреча с английской «Астон Виллой» прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, однако по сумме двух встреч вперед прошла французская команда ПСЖ.

Первая встреча между командами прошла в Париже и и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Нуну Мендеш. У гостей отличился Морган Роджерс.

8 апреля провели свои матчи еще две пары четвертьфиналистов. «Бавария» дома проиграла «Интеру» (1:2), а «Арсенал» разгромно победил «Реал» (3:0).

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