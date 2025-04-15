Раскрыта опасность употребления кофе после еды

Диетолог Моньино предупредила о плохом усвоении железа из-за кофе после еды

Диетолог Сандра Моньино заявила, что после еды не стоит употреблять кофе, чай и йогурт. Опасность этих трех напитков она раскрыла в беседе с изданием 20minutos.

Моньино предупредила, что в йогурте присутствует кальций, который мешает усвоению железа, содержащегося, к примеру, в говядине, чечевице и шпинате. В целом это относится ко всем молочным продуктам. «Кофе и чай препятствуют усвоению железа и других питательных веществ, таких как цинк и магний. Это происходит из-за танинов, которые являются антинутриентами», ─ отметила диетолог.

По словам специалистки, лучше употреблять перечисленные напитки как минимум через два часа после еды. Также врач призвала помнить, что кофеин плохо сказывается на качестве сна. В связи с этим она порекомендовала пить кофе между завтраком и обедом.

Ранее хирург Александр Умнов предостерег от употребления энергетиков. По его словам, из-за этого может нарушиться моторика желудочно-кишечного тракта.