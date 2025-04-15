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16:10, 15 апреля 2025Моя страна

Еще одно необычное применение водорослям нашли в России

Ученые из ДВО РАН захотели использовать водоросли в производстве аккумуляторов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: видео РЕН ТВ

Ученые с Дальнего Востока нашли еще одно необычное решение по водорослям — специалисты захотели использовать их в производстве аккумуляторов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как утверждается, ученые делают из обычной «рыжей мочалки» специальное покрытие для анода своих аккумуляторов. В ИХ ДВО РАН морские водоросли «отжигают» по особой системе, уже после чего создается твердый углерод. В конце состав наносят в особой камере на один из полюсов аккумулятора, и на этом все, заявили специалисты.

Подводя итог, ученые указали, что это более экологичный способ, заменяющий литий-ионные батареи. Помимо этого, главный компонент — морские водоросли — легкодобываемый, так что в разы удешевляет процесс изготовления устройства. Также отмечается, что такие аккумуляторы безопасны в использовании абсолютно везде — от электроприборов, смартфонов до автомобилей самолетов и космических аппаратов.

Ранее ученые Никитского ботанического сада вывели уникальный сорт винограда, внедрив в его ДНК ген морских водорослей. Он сможет расти даже в большие морозы. Все это позволит создать условия для успешного виноделия, например в Ленинградской или Московской областях.

Также морские водоросли захотели превратить в бионефть. Необычное предложение высказали специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Балтийского федерального университета (БФУ).

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