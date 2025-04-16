Объявлен новый главный тренер «Химок»

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначили Адиева

Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Химок» назначили Магомеда Адиева. Об этом объявлено на странице команды в Telegram.

«Задача по сохранению места в Российской премьер-лиге (РПЛ) непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить», — заявил Адиев. Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов выразил уверенность в том, что опыт тренера в клубах РПЛ и сборной Казахстана пойдет подмосковной команде на пользу.

Накануне стало известно об отставке Франка Артиги. Соглашение с тренером и его штабом было расторгнуто по соглашению сторон.

После 24 матчей чемпионата России «Химки» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 23 очка.