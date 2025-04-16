Путин ответил на вопрос о цветущих яблонях на Марсе

Президент России Путин заявил, что не знает, будут ли на Марсе цвести яблони

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, будут ли на Марсе цвести яблони. Слова главы государства приводит ТАСС.

В ходе общения со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана президент высказался о покорении Марса, вспомнив популярную советскую песню «На Марсе будут яблони цвести».

«Не знаю, как насчет яблонь, но в целом, конечно, это то, к чему человечество, безусловно, будет стремиться. И здорово, что сейчас вы думаете об этом, планируете свою часть», — ответил Путин.

В феврале глава государства в разговоре с учеными спросил их о безопасности полета коров и зайчиков на Марс. Путина заверили, что если возникнет потребность в отправке животных на Марс, специалисты займутся этим вопросом.

В январе президент США Дональд Трамп заявил о намерениях освоить Марс и установить на планете флаг страны.