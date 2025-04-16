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20:07, 16 апреля 2025Наука и техника

Путин ответил на вопрос о цветущих яблонях на Марсе

Президент России Путин заявил, что не знает, будут ли на Марсе цвести яблони
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, будут ли на Марсе цвести яблони. Слова главы государства приводит ТАСС.

В ходе общения со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана президент высказался о покорении Марса, вспомнив популярную советскую песню «На Марсе будут яблони цвести».

«Не знаю, как насчет яблонь, но в целом, конечно, это то, к чему человечество, безусловно, будет стремиться. И здорово, что сейчас вы думаете об этом, планируете свою часть», — ответил Путин.

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В феврале глава государства в разговоре с учеными спросил их о безопасности полета коров и зайчиков на Марс. Путина заверили, что если возникнет потребность в отправке животных на Марс, специалисты займутся этим вопросом.

В январе президент США Дональд Трамп заявил о намерениях освоить Марс и установить на планете флаг страны.

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