«Реал» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Лиги чемпионов

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ответная встреча с «Арсеналом» состоялась в среду, 16 апреля, в Мадриде. Игра завершилась победой англичан со счетом 2:1. У гостей забитыми мячами отметились Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. У хозяев единственный гол на счету Винисиуса Жуниора.

В первом матче «Реал» потерпел разгромное поражение — 0:3. Таким образом, по итогам двух игр (5:1) в полуфинал Лиги чемпионов прошел «Арсенал».

Ранее определились еще три полуфиналиста турнира. Ими стали ПСЖ, «Барселона» и «Интер».