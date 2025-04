Смартфоны перезагрузят ради безопасности

Android-смартфоны начнут перезагружаться раз в 3 дня ради безопасности

Разработчики Android придумали новый способ защиты смартфонов от взлома. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Новая функция появилась в рамках обновления сервисов Google Play для Android. В Google рассказали, что если смартфон останется в состоянии заблокированного на три дня, то девайс автоматически перезагрузится. Это произойдет, если хозяин долго не пользуется устройством — например, из-за того, что потерял его или аппарат бы украден.

Инженеры Google объяснили, что после перезагрузки телефон возвращается в состояние «до первой разблокировки» (Before First Unlock, BFU). В этой конфигурации разблокировать его с помощью отпечатка пальца или лица невозможно — операционная система (ОС) начнет требовать ввести пароль. Напротив, доступ к данным на смартфоне получить проще, когда аппарат находится в состоянии «после первой разблокировки» (After First Unlock, AFU).

В Google не уточнили, для каких версий Android и устройств каких брендов и годов выпуска будет доступна новая функция безопасности. В 9to5Google полагают, что обновление будет развернуто в течение недели.

В ноябре 2024 года журналисты издания 404 Media заметили, что функция перезагрузки iPhone после бездействия усложнила взлом смартфонов Apple для полиции. Опрошенный авторами медиа криптограф Мэтью Грин заявил, что эта опция вызывает у него восхищение.