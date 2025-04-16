Слетавшая в космос 70-летняя телеведущая эмоционально отреагировала на критику ее полета

70-летнюю телеведущую Гейл Кинг расстроила критика ее полета в космос

Слетавшая в космос 70-летняя американская телеведущая Гейл Кинг эмоционально отреагировала на критику своего полета в космос. О том, что она столкнулась с негативными комментариями, ведущая рассказала в интервью телеканалу Entertainment Tonight, запись которого доступна на YouTube.

По словам Кинг, ее расстроила критика в социальных сетях. Она отметила, что ее поступок осудили в том числе и люди, которых она считает своими друзьями. Ведущая также подчеркнула, что, по ее мнению, полет в космос должен был, напротив, вдохновить других людей.

Кинг предложила всем тем, кто критикует ее, самим отправиться в космос, а затем пересмотреть свое отношение к ее полету.

Ранее модель и актриса Эмили Ратаковски осудила полет певицы Кэти Перри, невесты миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес, в космос. Ратаковски обвинила их в пренебрежительном отношении к природе.

Полет в космос организовала компания Blue Origin. Многоразовая система New Shepard стартовала в понедельник, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени с площадки в Техасе. В полете, который длился 11 минут, участвовали, помимо Санчес, Перри и Кинг, активистка Аманда Нгуен, бывший инженер НАСА Айша Боу и кинопродюсер Кериэнн Флинн.