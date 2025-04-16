Создатель стены Цоя отреагировал на акцию фанатов Паши Техника

Художник Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Цоя в Санкт-Петербурге, отреагировал на акцию фанатов Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), заклеивших мурал с изображением лидера группы «Кино». Его слова приводят «Известия».
Лукьянов назвал подобные акции неуместными и отметил, что поклонникам Техника стоило увековечить его вклад в музыку в отдельном месте. По его словам, фанаты рэпера наклеили его изображения на стену лидера рок-группы «Кино» в Петербурге, чтобы быть услышанными: «Они требуют такого же отношения к ним, чтобы их признали, что у них тоже есть любовь». Художник добавил, что сам Техник был поклонником Цоя и с уважением относился к его творчеству.
Ранее американская певица и экс-супруга гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна Джоанна Стингрей прокомментировала новые граффити на месте мемориальной стены Цоя в Москве. Она назвала стену «святым местом, которое никто не должен трогать».