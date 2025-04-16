Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:25, 16 апреля 2025Культура

Создатель стены Цоя отреагировал на акцию фанатов Паши Техника

Художник Лукьянов: Заклеившие стену Цоя фанаты Техника хотели заявить о себе
Ольга Коровина

Фото: Анна Горовец / Коммерсантъ

Художник Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Цоя в Санкт-Петербурге, отреагировал на акцию фанатов Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), заклеивших мурал с изображением лидера группы «Кино». Его слова приводят «Известия».

Лукьянов назвал подобные акции неуместными и отметил, что поклонникам Техника стоило увековечить его вклад в музыку в отдельном месте. По его словам, фанаты рэпера наклеили его изображения на стену лидера рок-группы «Кино» в Петербурге, чтобы быть услышанными: «Они требуют такого же отношения к ним, чтобы их признали, что у них тоже есть любовь». Художник добавил, что сам Техник был поклонником Цоя и с уважением относился к его творчеству.

Ранее американская певица и экс-супруга гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна Джоанна Стингрей прокомментировала новые граффити на месте мемориальной стены Цоя в Москве. Она назвала стену «святым местом, которое никто не должен трогать».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион впервые атаковали тяжелые беспилотники ВСУ. Целью налета мог быть литейный завод

    Раскрыт возможный ответ России на нарушение Украиной моратория на удары

    В РПЦ провели участникам СВО инструктаж по духовной безопасности

    Израиль предложил стать посредником между Россией и Украиной

    Назван способ сохранить захваченный ВСУ монастырь в Курской области

    Отцу бойца СВО выделили долю с «гробовых» за сына через 20 лет после смерти

    Создатель стены Цоя отреагировал на акцию фанатов Паши Техника

    Российский военный получил 5,5 года колонии за уклонение от службы

    52-летняя Кармен Электра снялась без штанов

    В Москве проснулись кроты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости