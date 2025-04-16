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00:30, 16 апреля 2025Наука и техника

Стало известно о несовместимости корабля Starship и станции Gateway

ArsTechnica: Лунная станция Gateway не предназначена для работы со Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Перспективная окололунная посещаемая станция Gateway не предназначена для работы с создаваемым многоразовым кораблем Starship. Об этом стало известно обозревателю издания ArsTechnica Стивену Кларку.

«На самом деле, стыковка Starship с Gateway представляет свой собственный набор проблем. Двигатели Gateway не были разработаны для поддержания стабильности станции с прикрепленным к ней массивным космическим кораблем вроде Starship», — говорится в публикации.

По оценке Кларка, «Gateway не только не нужен, но и препятствует целям НАСА» в освоении Луны и пространства вокруг нее.

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Ранее портал сообщил, что компания SpaceX планирует второй раз отправить в полет ускоритель Super Heavy с обозначением Booster 14 — первую ступень перспективной многоразовой транспортной системы Starship.

В марте издание SpaceNews сообщило, что НАСА разрешило использовать перспективную многоразовую транспортную систему Starship компании SpaceX для запуска своих научных аппаратов.

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