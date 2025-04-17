Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
1:2
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Спартак
6:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Челси
1:2
Завершен
Легия
Лига конференций|1/4 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
5:4
Завершен
Лион
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
Айнтрахт Ф
0:1
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
06:41, 18 апреля 2025Спорт

Фитнес-тренер назвал два правила для достижения идеальной фигуры

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев назвал два правила, которые помогут достичь идеальной фигуры. Об этом сообщает NEWS.Ru.

По словам специалиста, тренировка должна длиться примерно час и повторяться три раза в неделю. Кроме того, в совокупности в ней должны использоваться силовые и кардиоупражнения, например на беговой дорожке.

«Заниматься лучше с тренером. Он поможет грамотно организовать интенсивность тренировки, чтобы вы не отвлекались на разговоры с соседями по залу», — добавил Фатеев.

Он также рассказал о том, что вкладывает в понятие «идеальная фигура». «Это пропорции. У кого-то при взгляде на тело не хватает мышц плеч, у кого-то — ног или ягодиц. Все это определяет тренер», — заявил специалист.

Ранее ученые из Университета Монаша раскрыли вред вечерних тренировок. По их данным, занятия спортом менее чем за четыре часа до сна приводят к задержке засыпания, сокращению продолжительности сна и снижению его качества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского предупредили о последнем шансе на мир с Россией

    Стало известно о двух попытках ВСУ прорваться через границу России

    Путешествующая в одиночку женщина назвала популярный город Европы небезопасным

    Выявлена удивительная причина потери подвижности сперматозоидов

    Состояние энергетики на Украине оценили

    Отца троих погибших от рук матери детей задержали за истязание четвертого ребенка

    Российский военный на месяц незаконно уехал из места службы и был приговорен к пяти годам

    На Украине начали продавать оптом российские сим-карты

    Известный комик извинился после обвинений в сексуальных домогательствах

    Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости