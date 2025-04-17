Начальника службы российского санатория осудили за несчастный случай на теннисном корте

В Сочи суд приговорил главу службы санатория к трем годам за несчастный случай

В Сочи суд приговорил начальника спортивно-оздоровительной службы санатория работников органов прокуратуры «Электроника» к трем годам лишения свободы условно за несчастный случай на теннисном корте. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В мае 2024 года осужденный позволил установить и использовать изготовленную кустарным способом и не отвечающую требованиям безопасности металлическую рукоять для регулирования натяжения сетки теннисного корта. 25 мая 2024 года на корте играл 6-летний мальчик, отдыхавший в санатории с родителями. Он наткнулся на ручку и получил сквозное ранение живота. Спасти ребенка не удалось.

Ранее на Урале тренер спортивной школы в Нижнем Тагиле пренебрег правилами техники безопасности на велотренировке, что привело к тому, что один из несовершеннолетних спортсменов попал в ДТП. В отношении мужчины возбудили дело.